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Юрия Лозу поразила стоимость ковриков в российском автомобиле Аурус

1:14
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза ошеломлён ценами на комплектующие детали российской марки автомобилей "Аурус".

Aurus Senat
Фото: commons.wikimedia.org by Sealle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Aurus Senat

Юрий Лоза считает, что решение президента РФ пересадить чиновников на автомобили отечественного производства стало "кормушкой" для тех, кто конструирует автомобили марки "Аурус".

Артиста поразили цены на коврики. По его словам, стоимость ковриков составляет от 110 до 180 тысяч рублей за штуку. Не менее дорого напольное покрытие багажника, которое стоит почти 200 тысяч рублей.

"Таким образом, комплект из пяти ковриков обойдётся бюджету в 783,7 тысячи рублей. Для сравнения, новая Lada Granta в базе стоит 749 900 рублей", — написал певец в социальных сетях.

Лоза предположил, что покрытие багажника подшивается золотыми нитями.

"Иначе как ещё оправдать эти почти 200 бюджетных тысяч, которые за неё ломят", — выразил своё недоумение Юрий Эдуардович.

Ранее Юрия Лозу потряс случай мошенничества в Солнечногорске.

Уточнения

Aurus Motors (рус. А́урус, от Au — «золото» и rus — сокращение от Russia) — российская марка автомобилей представительского и высшего класса, ранее известная под проектными обозначениями «Единая модульная платформа» (далее ЕМП) и проект «Кортеж».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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