Стал совсем взрослым: Татьяна Буланова показала младшего сына

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова поздравила с днём рождения младшего сына.

Фото: https://vk.com/bulanova by ВК-аккаунт Татьяны Булановой is licensed under public doman Певица Татьяна Буланова с сыном

Татьяна Буланова опубликовала в социальных сетях фото с сыном Никитой от футболиста Владислава Радимова.

"Мой младший сын! Ты стал совсем взрослым! Желаю тебе счастья, благополучия и пусть все твои мечты сбываются! С днём рождения, радость моя", — написала под снимком звезда.

Сын Булановой увлекается музыкой. Певица записала с наследником совместную песню.

У Татьяны Булановой есть также старший сын Александр, который родился в первом браке с Николаем Тагриным.

Ранее Татьяна Буланова рассказала о планах родить ребёнка от мужа Валерия, который младше певицы на 19 лет.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии «Овация» (1994).



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