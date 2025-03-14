Стал совсем взрослым: Татьяна Буланова показала младшего сына

Певица Татьяна Буланова поздравила с днём рождения младшего сына.
Татьяна Буланова опубликовала в социальных сетях фото с сыном Никитой от футболиста Владислава Радимова.
"Мой младший сын! Ты стал совсем взрослым! Желаю тебе счастья, благополучия и пусть все твои мечты сбываются! С днём рождения, радость моя", — написала под снимком звезда.
Сын Булановой увлекается музыкой. Певица записала с наследником совместную песню.
У Татьяны Булановой есть также старший сын Александр, который родился в первом браке с Николаем Тагриным.
Ранее Татьяна Буланова рассказала о планах родить ребёнка от мужа Валерия, который младше певицы на 19 лет.
Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии «Овация» (1994).
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