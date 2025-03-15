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Катя Гордон объяснила, почему мужчины боятся женщин старше 30 лет

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Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон рассказала, почему мужчины сторонятся женщин бальзаковского возраста.

Юрист Екатерина Гордон
Фото: https://www.instagram.com/katyagordon by Инстаграм Екатерины Гордон is licensed under public doman
Юрист Екатерина Гордон

Екатерина Гордон поразмышляла над предпочтениями мужчин, которые стремятся строить отношения с молодыми девушками.

"Знаете, почему многие мужчины жутко боятся тех, кому за 30?! С ними не канает глупость, хамство, игра в одни ворота", — написала Гордон в социальных сетях.

Она уверена, что неуверенных в себе нарциссов привлекает не молодое тело, а незрелый ум представительниц прекрасного пола.

Ранее телесваха Роза Сябитова рассказала о набирающей популярность моде на возрастных женщин.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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