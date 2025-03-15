Катя Гордон объяснила, почему мужчины боятся женщин старше 30 лет

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон рассказала, почему мужчины сторонятся женщин бальзаковского возраста.

Фото: https://www.instagram.com/katyagordon by Инстаграм Екатерины Гордон is licensed under public doman Юрист Екатерина Гордон

Екатерина Гордон поразмышляла над предпочтениями мужчин, которые стремятся строить отношения с молодыми девушками.

"Знаете, почему многие мужчины жутко боятся тех, кому за 30?! С ними не канает глупость, хамство, игра в одни ворота", — написала Гордон в социальных сетях.

Она уверена, что неуверенных в себе нарциссов привлекает не молодое тело, а незрелый ум представительниц прекрасного пола.

Ранее телесваха Роза Сябитова рассказала о набирающей популярность моде на возрастных женщин.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.