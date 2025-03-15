Катя Гордон объяснила, почему мужчины боятся женщин старше 30 лет

Юрист Екатерина Гордон рассказала, почему мужчины сторонятся женщин бальзаковского возраста.
Екатерина Гордон поразмышляла над предпочтениями мужчин, которые стремятся строить отношения с молодыми девушками.
"Знаете, почему многие мужчины жутко боятся тех, кому за 30?! С ними не канает глупость, хамство, игра в одни ворота", — написала Гордон в социальных сетях.
Она уверена, что неуверенных в себе нарциссов привлекает не молодое тело, а незрелый ум представительниц прекрасного пола.
Ранее телесваха Роза Сябитова рассказала о набирающей популярность моде на возрастных женщин.
Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.
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