Сын Ксении Собчак ответил на упрёки матери: я тебе подарки дарю?

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Восьмилетний сын Ксении Собчак Платон отреагировал на обиду знаменитой матери.

Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak by Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public doman Сын Ксении Собчак Платон

Сын Ксении Собчак от актёра Максима Виторгана ужаснулся тому, какой контент выкладывает мать в молодёжную социальную сеть.

Мальчику стало стыдно за родительницу. Он порекомендовал ей самой взглянуть на то, какие танцы она публикует.

Собчак упрекнула наследника за нападки на мать.

"Позорище сын, который маму критикует", — сказала Платону Ксения.

На это мальчик нашёл свои аргументы.

"Я тебе подарки дарю? Люблю? Делаю что просишь? Я ответил на твой вопрос", — серьёзно сказал мальчик.

Ранее Ксения Собчак похвасталась сюрпризом от сына.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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