Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ям на дорогах больше не будет: появляется асфальт, который лечит сам себя
Торговые войны и инфляция: почему бренды отказываются от повышения цен
Эпидемия среди птиц: вирус убивает дроздов, и он ближе, чем кажется — но вы можете помочь
Йога, которая сжигает калории: попробуйте новый формат тренировок
Лучшие альтернативы пластическим операциям, которые станут хитом в 2025 году
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Ароматная фокачча, свежая паста и изысканные трюфели: планируем путешествие в итальянскую деревню
Фрукты или нечто большее: что на самом деле скрывается за винными дегустационными заметками?
Неприхотливые зелёные друзья: выбираем растения для занятых людей

Бородин подал заявление на Пугачёву в СК, обвинив певицу в подготовке покушения

0:47
Шоу-бизнес

Активист Виталий Бородин призвал следственные органы расследовать организацию покушения на него. Он уверен, что в деле замешана Алла Пугачёва.

Певица Алла Пугачёва
Фото: https://vk.com/allaprimadonna by ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой is licensed under public doman
Певица Алла Пугачёва

Telegram-канал Shot сообщает, что Виталий Бородин обратился в СК с требованием проверить Аллу Пугачёву на предмет подготовки покушения на него.

Общественник якобы выяснил, что его собирались убить. Подозрение Бородина упало на Примадонну.

Теперь Бородин переживает за сохранность своей жизни, поэтому о ситуации рассказал в документе, переданному майору юстиции.

Ранее сообщалось, что у Аллы Пугачёвой случился конфликт с некой женщиной в Лимасоле. Певица назвала свою обидчицу нахалкой.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым
Шоу-бизнес
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым Аудио 
АЗС запрещает пластиковые канистры – но есть исключение
Авто
АЗС запрещает пластиковые канистры – но есть исключение Аудио 
В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Экономика и бизнес
В Китае назвали волшебной ставку России на золото Аудио 
Популярное
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности

Александра Трусова кардинально изменила образ, проведя 12 часов в салоне! Поклонники восхищены её новым стилем, а впереди — важное событие в мире спорта.

Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА заменит Ту-95 и станет лидером русской военной авиации Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Этот маринад заставит вас съесть курицу раньше, чем она дойдёт до стола
У соседей слива плодоносит, а у вас нет? Всё дело в этих деталях
У соседей слива плодоносит, а у вас нет? Всё дело в этих деталях
Последние материалы
В Германии обеспокоились из-за возможности вывода из строя всего флота F-35
Ям на дорогах больше не будет: появляется асфальт, который лечит сам себя
Торговые войны и инфляция: почему бренды отказываются от повышения цен
Эпидемия среди птиц: вирус убивает дроздов, и он ближе, чем кажется — но вы можете помочь
Бородин подал заявление на Пугачёву в СК, обвинив певицу в подготовке покушения
Йога, которая сжигает калории: попробуйте новый формат тренировок
Лучшие альтернативы пластическим операциям, которые станут хитом в 2025 году
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Ароматная фокачча, свежая паста и изысканные трюфели: планируем путешествие в итальянскую деревню
Фрукты или нечто большее: что на самом деле скрывается за винными дегустационными заметками?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.