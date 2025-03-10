Бородин подал заявление на Пугачёву в СК, обвинив певицу в подготовке покушения

Активист Виталий Бородин призвал следственные органы расследовать организацию покушения на него. Он уверен, что в деле замешана Алла Пугачёва.
Telegram-канал Shot сообщает, что Виталий Бородин обратился в СК с требованием проверить Аллу Пугачёву на предмет подготовки покушения на него.
Общественник якобы выяснил, что его собирались убить. Подозрение Бородина упало на Примадонну.
Теперь Бородин переживает за сохранность своей жизни, поэтому о ситуации рассказал в документе, переданному майору юстиции.
Ранее сообщалось, что у Аллы Пугачёвой случился конфликт с некой женщиной в Лимасоле. Певица назвала свою обидчицу нахалкой.
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).
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