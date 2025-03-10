Не нужны выгодные мезальянсы: психолог объяснила, зачем Шаману Мизулина

Психоаналитик Ирина Смолярчук проанализировала причины интереса певца Шамана к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.
Во время своего выступления Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, публично объявил о своих отношениях с Екатериной Мизулиной, подкрепив информацию поцелуем.
Психолог уверена, что Дроновым движут вовсе не корыстные мотивы. Она охарактеризовала певца как лицедея с нарциссическим неврозом.
Ранее Ксения Собчак анонсировала свадьбу Шамана и Мизулиной с Николаем Басковым в роли ведущего.
Стремительная успешная карьера, по словам эксперта, выработала у Дронова высокое самомнение.
"Какие-то выгодные мезальянсы с женщинами, которые смогут его продвигать, будет для него чем-то мелким", — выразила своё мнение психоаналитик в беседе с Радио 1.
Смолярчук считает, что Дронов не смог бы влюбиться в простую девушку без громкого имени, так как хорошо осознаёт свою значимость.
Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист РФ.
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