Спектакль, который собрал половину Голливуда — неожиданный вечер в театре

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8 марта на спектакле "О, Мэри!" в Нью-Йорке случился неожиданный всплеск внимания: в зрительном зале были замечены Мерил Стрип, Дженнифер Лопес, Мартин Шорт и Бретт Голдстин. После выступления звёзды вышли за кулисы, чтобы лично поздравить актёров и встретиться с Бетти Гилпин - исполнительницей главной роли.

Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голливуд

Тёплые встречи после спектакля

На кадрах видно, как знаменитости позируют с актёрами, Мерил Стрип стоит рядом с Бетти Гилпин, а Дженнифер Лопес — в объятиях звезды постановки. В финале ролика Гилпин и Стрип обнимаются, а Мартин Шорт улыбается на заднем плане.

Лопес поддержала коллегу по Netflix

Дженнифер Лопес и Бретт Голдстин, скорее всего, пришли поддержать Бетти Гилпин — они вместе снимаются в предстоящей романтической комедии от Netflix под названием "Служебный роман". Лопес позже поделилась снимками и видео в Stories, сопроводив публикации хэштегом #служебныйроман.

Что за шоу "О, Мэри"

Постановка рассказывает о последних неделях жизни Мэри Тодд Линкольн — жены президента Авраама Линкольна — и переносит зрителей в 1865 год. Шоу ставил режиссёр Сэм Пинклтон, а сцену предоставляет театр Lyceum. Бетти Гилпин присоединилась к команде 21 января и завершит своё участие 16 марта. После неё роль Мэри перейдёт к Титусу Бёрджессу, а затем вернётся к драматургу и актёру Коулу Эсколе — автору пьесы.

Дружба вне сцены

Совместный выход Мерил Стрип и Мартина Шорта снова вызвал обсуждения в сети. Напомним, актёры часто появляются вместе на мероприятиях и оба снимаются в сериале" Убийства в одном здании". Однако ранее представители Шорта заявляли:

"Они просто очень хорошие друзья, ничего более".

Уточнения

Голливу́д (англ. Hollywood, английское произношение: [/ˈhɒl.i.wʊd/]; holly «падуб» + wood «лес») — район Лос-Анджелеса, расположенный к северо-западу от центра города, в штате Калифорния.



Мэ́ри Луи́з (Ме́рил) Стрип (англ. Mary Louise «Meryl» Streep; род. 22 июня 1949, Саммит, Юнион, Нью-Джерси, США) — американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер. Киноведами и критиками признана одной из величайших актрис своего времени.

