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Группа Ghost запретит фанатам приносить смартфоны на концерты — причина удивляет

2:04
Шоу-бизнес

Шведская рок-группа Ghost, во главе с Тобиасом Форге, готовится к масштабному мировому туру, который стартует весной 2025 года. Однако поклонников ждёт необычное нововведение: на всех выступлениях группы будет действовать запрет на использование мобильных телефонов. Цель такого решения — вернуть зрителей к настоящему живому опыту, без отвлекающих экранов.

группа ghost
Фото: личный аккаунт "thebandghost" в Instagram
группа ghost

Это будет как путешествие во времени

В интервью подкасту Loudwire Nights Тобиас Форге поделился своим мнением о чрезмерной зависимости аудитории от смартфонов на концертах:

"Отсутствие телефонов создавало ощущение, будто нас перенесли во времени. Я не говорю о 80-х — достаточно отмотать на десять лет назад, когда никто не снимал шоу от начала до конца. Сегодня из 10 000 человек 8 000 держат телефоны. Я надеюсь, что люди почувствуют, насколько приятнее быть частью момента", — поделился Тобиас Форге.

Как будет работать запрет

На каждом концерте фанатам предложат воспользоваться специальными чехлами, в которые нужно будет поместить телефон. Устройство останется при владельце, но его нельзя будет использовать до конца выступления. Это позволит избежать постоянной съёмки и позволит слушателям сосредоточиться на самом шоу

Новый альбом и персонаж

Кроме новостей о туре, группа Ghost представила детали своего нового альбома "Skeletá", релиз которого запланирован на 25 апреля. В этом проекте дебютирует новый образ Форге — Papa V Perpetua. Первый сингл под названием "Satanized" уже доступен для прослушивания на цифровых площадках.

Выступление с Black Sabbath

Также стало известно, что Papa V Perpetua появится на сцене вместе с легендарной группой Black Sabbath во время её финального шоу, которое пройдёт 5 июля в Villa Park, Бирмингем.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

Шве́ция (швед. [ˈsvæ̌rjɛ]), официальное название — Короле́вство Шве́ция (швед. [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ]) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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