Карина Каспарянц в слезах радости — как её семья встретила малышку

2:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная блогер и актриса Карина Каспарянц поделилась с подписчиками радостной новостью — 4 марта 2025 года у неё родилась дочь. Это второй ребёнок в семье Карины и её супруга, актёра и подкастера Оска Маркаряна. О счастливом событии она рассказала спустя несколько дней, опубликовав трогательный пост.

Фото: личный аккаунт "karinakasparyants" в Instagram Карина Каспарянц с дочкой

Добро пожаловать в этот мир

"Наша маленькая девочка, добро пожаловать в этот мир. Не могу поверить, что я уже мама двоих малышей! Очень люблю и счастлива. Спасибо, что выбрала нас!", — написала Карина в своей публикации.

Фотография с малышкой моментально разлетелась по соцсетям, вызвав волну поздравлений от подписчиков и коллег по цеху.

Старший сын, непростой путь и вторая беременность

Сейчас Карина и Оск воспитывают двухлетнего сына по имени Монте. Осенью 2024 года она объявила о своей второй беременности и часто делилась своими ощущениями, мыслями и переживаниями с подписчиками. Для неё это было особенно важным — не просто ещё один этап жизни, а возвращение веры в себя и в возможность вновь стать мамой.

Потеря, которую не забыть

Четыре года назад Карина перенесла тяжёлую утрату — у неё случился выкидыш на втором месяце беременности. Этот опыт оставил глубокий след:

"Тогда мне казалось, что мир остановился. Я не знала, как жить дальше и как снова поверить, что у меня получится. Но я справилась. Мне помогли близкие, помогла любовь, и сейчас я могу сказать — всё не зря", прокомментировала блогер.

Это откровение Карины вызвало отклик у тысяч женщин, которые сталкивались с похожими испытаниями. Подписчицы благодарили её за честность и поддержку.

Семья — в приоритете

Сейчас Карина сосредоточена на семье. Она не делится планами на ближайшее будущее, но ясно даёт понять, что в её жизни настал важный и тёплый период:

"Я не спешу возвращаться в ритм. Сейчас мой главный проект — мои дети. Я хочу быть рядом, наблюдать, как они растут, и быть для них поддержкой каждый день".

Реакция аудитории

Поклонники буквально засыпали блогера поздравлениями. Многие оставляли сообщения с тёплыми словами и пожеланиями здоровья малышке. Среди комментариев было множество тех, кто вдохновлён примером Карины — её силой и открытостью.

Уточнения

Малыш — ребёнок (уменьш.-ласк.)



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