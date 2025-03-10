Максим Галкин* показал свою семью в полном составе в честь праздника

Максим Галкин* собрал вместе свою семью в честь Международного женского дня.
Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях семейное фото.
На снимке запечатлён сам шоумен в обнимку с супругой Аллой Пугачёвой, дочкой Лизой и сыном Гарри.
Звёздная семья выбрала светлые оттенки в одежде. Особенно нарядно выглядела женская половина семьи. Примадонна с дочерью Лизой предстали в светлых платьях.
Галкин отметил, что они с Гарри поздравляют всех женщин.
"Любите и будьте любимыми", — написал артист под фото.
Ранее Максим Галкин* показал цветущую весеннюю Пугачёву, которая организовала свой личный праздник жёлтых цветов.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).
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