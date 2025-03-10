Максим Галкин* показал свою семью в полном составе в честь праздника

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* собрал вместе свою семью в честь Международного женского дня.

Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman Певица Алла Пугачёва и юморист Максим Галкин

Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях семейное фото.

На снимке запечатлён сам шоумен в обнимку с супругой Аллой Пугачёвой, дочкой Лизой и сыном Гарри.

Звёздная семья выбрала светлые оттенки в одежде. Особенно нарядно выглядела женская половина семьи. Примадонна с дочерью Лизой предстали в светлых платьях.

Галкин отметил, что они с Гарри поздравляют всех женщин.

"Любите и будьте любимыми", — написал артист под фото.

Ранее Максим Галкин* показал цветущую весеннюю Пугачёву, которая организовала свой личный праздник жёлтых цветов.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).



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