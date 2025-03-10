Вику Цыганову возмутило появление Лолиты на ТВ: входят не в ту дверь, а потом возвращаются

Певица Вика Цыганова огорчена тем, что певица Лолита Милявская снова мелькает на экранах ТВ.
Вика Цыганова опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором её супруг Вадим Цыганов сидит на фоне телевизора, по которому транслируют зажигательный концерт с участием российских звёзд.
На экране можно увидеть также Лолиту Милявскую, у которой возникали проблемы с организацией концертов после её участия в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой.
"Скачут звездорасы на голубом экране, опять Лолиту притащили. Когда уже закончится вся эта бесовщина", — гласит подпись к кадрам.
Вика Цыганова поддержала мужа.
"Они входят не в ту дверь, а потом возвращаются", — отметила исполнительница хита "Русская водка".
Ранее Вику Цыганову возмутила победа Филиппа Киркорова на премии "Певец года".
Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.
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