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Вику Цыганову возмутило появление Лолиты на ТВ: входят не в ту дверь, а потом возвращаются

0:56
Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова огорчена тем, что певица Лолита Милявская снова мелькает на экранах ТВ.

Певица Лолита Милявская
Фото: https://vk.com/lolitasu by ВК-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman
Певица Лолита Милявская

Вика Цыганова опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором её супруг Вадим Цыганов сидит на фоне телевизора, по которому транслируют зажигательный концерт с участием российских звёзд.

На экране можно увидеть также Лолиту Милявскую, у которой возникали проблемы с организацией концертов после её участия в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой.

"Скачут звездорасы на голубом экране, опять Лолиту притащили. Когда уже закончится вся эта бесовщина", — гласит подпись к кадрам.

Вика Цыганова поддержала мужа.

"Они входят не в ту дверь, а потом возвращаются", — отметила исполнительница хита "Русская водка".

Ранее Вику Цыганову возмутила победа Филиппа Киркорова на премии "Певец года".

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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