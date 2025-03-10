Арестованный блогер Саша Митрошина пообещала не препятствовать следствию

Блогер Саша Митрошина, которую обвинили в неуплате налогов, обратилась к следственным органам.
Блогера Сашу Митрошину обвиняют в том, что она нарушила налоговое законодательство. Её заподозрили в отмывании денег.
За период с 2023 по 2025 год звезда Интернета заплатила ФНС 666 миллионов рублей.
Нарушения у блогера связаны с приобретением недвижимости. Девушка заверила, что не знала, что покупка квартиры является легализацией средств.
"Я признаю свои ошибки, не собираюсь препятствовать следствию, процессу. Я закрыла недоимку налоговой. То, что считается легализацией покупка квартиры, я не знала", — цитирует слова Митрошиной "СтарХит".
Адвокаты блогера попросили назначить ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления.
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