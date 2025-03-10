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Арестованный блогер Саша Митрошина пообещала не препятствовать следствию

0:57
Шоу-бизнес

Блогер Саша Митрошина, которую обвинили в неуплате налогов, обратилась к следственным органам.

Блогер Саша Митрошина
Фото: https://t.me/mitroshinablogging by Телеграм-канал Саши Митрошиной is licensed under public doman
Блогер Саша Митрошина

Блогера Сашу Митрошину обвиняют в том, что она нарушила налоговое законодательство. Её заподозрили в отмывании денег.

За период с 2023 по 2025 год звезда Интернета заплатила ФНС 666 миллионов рублей.

Нарушения у блогера связаны с приобретением недвижимости. Девушка заверила, что не знала, что покупка квартиры является легализацией средств.

"Я признаю свои ошибки, не собираюсь препятствовать следствию, процессу. Я закрыла недоимку налоговой. То, что считается легализацией покупка квартиры, я не знала", — цитирует слова Митрошиной "СтарХит".

Адвокаты блогера попросили назначить ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Уточнения

Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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