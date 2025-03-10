Тина Канделаки потроллила телефонных мошенников с Украины: Крым наш

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Тина Канделаки раскусила телефонных мошенников и пообещала им встречу в Одессе.

Фото: https://vk.com/tina_kandelaki by ВК-аккаунт Тины Канделаки is licensed under public doman Телеведущая Тина Канделаки

Аферистам не удалось обмануть Тину Канделаки. Мошенники представились представителями энергетической службы и пытались поймать звезду ТВ на теме проверки электросчётчиков.

Директор ТНТ не купилась на развод и потроллила обманщиков с Украины.

"Крым наш, до встречи в Одессе", — написала звезда в переписке с подозрительными личностями.

Мошенники оценили юмор звезды и смехом отреагировали на её сообщение.

"Начинаем утро с мошенников", — объяснила Канделаки.

Ранее Тина Канделаки назвала Ольгу Бузову патриархом отечественного ТВ.

Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, пропагандистка, общественный деятель.



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