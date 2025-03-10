Тина Канделаки потроллила телефонных мошенников с Украины: Крым наш

Телеведущая Тина Канделаки раскусила телефонных мошенников и пообещала им встречу в Одессе.
Аферистам не удалось обмануть Тину Канделаки. Мошенники представились представителями энергетической службы и пытались поймать звезду ТВ на теме проверки электросчётчиков.
Директор ТНТ не купилась на развод и потроллила обманщиков с Украины.
"Крым наш, до встречи в Одессе", — написала звезда в переписке с подозрительными личностями.
Мошенники оценили юмор звезды и смехом отреагировали на её сообщение.
"Начинаем утро с мошенников", — объяснила Канделаки.
Ранее Тина Канделаки назвала Ольгу Бузову патриархом отечественного ТВ.
Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, пропагандистка, общественный деятель.
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