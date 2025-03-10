Певец Шаман рассказал о будущем восьмилетней дочери Варвары

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, объяснил, какие творческие таланты есть у его дочери-школьницы.
Певец Шаман задумался о будущем восьмилетней дочери Варвары от первого брака.
Он отметил, что девочка пробует свои силы в разных направлениях творчества.
"Она и учится в музыкальной школе, играет на фортепиано, и много рисует — она этим увлекается, и поёт, и спортом занимается", — перечислил увлечения наследницы Дронов.
Исполнитель хита "Я русский" считает, что нужно выждать, чтобы девочка сама могла выбрать то, что ей по душе.
Варвара Дронова уже дебютировала на ТВ, спев с отцом в шоу Андрея Малахова песню "Новогодние игрушки".
Ранее мама певца Шаман Людмила Дронова объяснила, почему не общается с первой женой сына Мариной и внучкой Варварой.
Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист РФ.
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