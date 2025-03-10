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Наташа Королёва поздравила Тарзана с юбилеем: 5 плюс 5

0:57
Шоу-бизнес

Певица Наташа Королёва и стриптизёр Тарзан обменялись признаниями в любви в честь юбилейной даты.

Певица Наташа Королёва и стриптизёр Тарзан
Фото: https://vk.com/club5403456 by ВК-аккаунт Наташи Королёвой is licensed under public doman
Певица Наташа Королёва и стриптизёр Тарзан

Наташа Королёва опубликовала в социальных сетях фото Тарзана с голым торсом с розой в руке.

"Любовь моя! С юбилеем! 5 плюс 5", — написала певица под снимком с мужем.

Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) ответил супруге.

"Люблю бесконечно! Спасибо, что ты есть в моей жизни! С весной тебя, моя любовь!" — написал стриптизёр под постом Королёвой.

К поздравлениям присоединился Николай Басков.

"С юбилеем и всего самого впереди невероятного и творческого", — написал золотой голос России.

Ранее сообщалось, что Тарзан лишил Королёву 8 марта. Стало известно, почему певица не ждёт подарков в Международный женский день.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая. Заслуженная артистка РФ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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