Наташа Королёва поздравила Тарзана с юбилеем: 5 плюс 5

Певица Наташа Королёва и стриптизёр Тарзан обменялись признаниями в любви в честь юбилейной даты.
Наташа Королёва опубликовала в социальных сетях фото Тарзана с голым торсом с розой в руке.
"Любовь моя! С юбилеем! 5 плюс 5", — написала певица под снимком с мужем.
Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) ответил супруге.
"Люблю бесконечно! Спасибо, что ты есть в моей жизни! С весной тебя, моя любовь!" — написал стриптизёр под постом Королёвой.
К поздравлениям присоединился Николай Басков.
"С юбилеем и всего самого впереди невероятного и творческого", — написал золотой голос России.
Ранее сообщалось, что Тарзан лишил Королёву 8 марта. Стало известно, почему певица не ждёт подарков в Международный женский день.
Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая. Заслуженная артистка РФ.
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