Певица Рианна показала новорождённых сыновей: рожала в украшениях

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Певица Рианна рассказала о главном достижении своей жизни.

Фото: https://vk.com/rihannaentertainment by ВК-аккаунт певицы Рианны is licensed under public doman Певица Рианна

Рианна поделилась первыми снимками после рождения наследников. Она уверена, что самое "мощное" дело её жизни — это то, что она произвела на свет двух малышей.

"И да, я рожала в украшениях и очках, не спрашивайте, там многое происходило", — объяснила исполнительница хита "Umbrella".

У Рианны — двое сыновей от музыканта A$AP Rocky (Раким Майерс). Старшему сыну артистки с необычным именем RZA скоро исполнится 3 года. Младший малыш родился в августе 2023 года.

Ранее Рианна рассказала, кто выбрал женское имя для её младшего сына.

Уточнения

Риа́нна (англ. Rihanna; полное имя — Ро́бин Риа́нна Фе́нти (англ. Robyn Rihanna Fenty); род. 20 февраля 1988[…], Сент-Мишель, Барбадос) — барбадосская певица, музыкальный продюсер, модный дизайнер, филантроп, актриса кино, телевидения и озвучивания.



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