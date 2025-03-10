Певица Рианна показала новорождённых сыновей: рожала в украшениях

Певица Рианна рассказала о главном достижении своей жизни.
Рианна поделилась первыми снимками после рождения наследников. Она уверена, что самое "мощное" дело её жизни — это то, что она произвела на свет двух малышей.
"И да, я рожала в украшениях и очках, не спрашивайте, там многое происходило", — объяснила исполнительница хита "Umbrella".
У Рианны — двое сыновей от музыканта A$AP Rocky (Раким Майерс). Старшему сыну артистки с необычным именем RZA скоро исполнится 3 года. Младший малыш родился в августе 2023 года.
Ранее Рианна рассказала, кто выбрал женское имя для её младшего сына.
Риа́нна (англ. Rihanna; полное имя — Ро́бин Риа́нна Фе́нти (англ. Robyn Rihanna Fenty); род. 20 февраля 1988[…], Сент-Мишель, Барбадос) — барбадосская певица, музыкальный продюсер, модный дизайнер, филантроп, актриса кино, телевидения и озвучивания.
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