Собчак анонсировала свадьбу Шамана и Мизулиной с Басковым в роли ведущего

Ксения Собчак объяснила, почему, на её взгляд, певец Шаман и Екатерина Мизулина идеально подходят друг другу.
Ксения Собчак не прошла мимо новости о поцелуе Екатерины Мизулиной и Ярослава Дронова, известного как певец Шаман.
"Шаман и Мизулина действительно очень подходят друг другу — идеальная пара "Русского мира", так сказать", — написала Ксения в соцсетях.
Невыясненным для журналистки остался вопрос, что спрашивал у Мизулиной Дронов — согласие на отношения или на брак?
"Зачем объявлять себя "парой", вы же не в "Доме 2", то что пара мы и так видели давно", — выразила своё мнение Ксения.
Собчак анонсировала свадьбу исполнителя хита "Я русский" и главы Лиги безопасного интернета.
"Короче, ждём свадьбу! Для усиления эффекта блондин Басков, кстати, будет идеальным ведущим", — объяснила журналистка.
Ранее мама певца Шамана призналась, что не общается с внучкой Варварой.
Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).
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