Собчак анонсировала свадьбу Шамана и Мизулиной с Басковым в роли ведущего

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Ксения Собчак объяснила, почему, на её взгляд, певец Шаман и Екатерина Мизулина идеально подходят друг другу.

Фото: https://t.me/shaman_channel by Телеграм-канал певца Шамана is licensed under public doman Певец Шаман и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Ксения Собчак не прошла мимо новости о поцелуе Екатерины Мизулиной и Ярослава Дронова, известного как певец Шаман.

"Шаман и Мизулина действительно очень подходят друг другу — идеальная пара "Русского мира", так сказать", — написала Ксения в соцсетях.

Невыясненным для журналистки остался вопрос, что спрашивал у Мизулиной Дронов — согласие на отношения или на брак?

"Зачем объявлять себя "парой", вы же не в "Доме 2", то что пара мы и так видели давно", — выразила своё мнение Ксения.

Собчак анонсировала свадьбу исполнителя хита "Я русский" и главы Лиги безопасного интернета.

"Короче, ждём свадьбу! Для усиления эффекта блондин Басков, кстати, будет идеальным ведущим", — объяснила журналистка.

Ранее мама певца Шамана призналась, что не общается с внучкой Варварой.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



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