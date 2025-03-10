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Как преодолевает трудности в семье Наташа Королева? Певица поделилась переживаниями

3:05
Шоу-бизнес

Наташа Королева решилась на откровенное признание, поделившись с поклонниками своими переживаниями и трудностями в личной жизни. В интервью артистка рассказала о проблемах в семье и объяснила, как они сказываются на её эмоциональном состоянии.

Наташа Королева и Тарзан с сыном и невесткой
Фото: instagram.com by личный аккаунт Мелиссы Валынкиной в Инстаграм*(запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наташа Королева и Тарзан с сыном и невесткой

Наташа Королева о трудностях в личной жизни

Несмотря на свою популярность и успешную карьеру, Наташа Королева призналась, что в личной жизни ей порой бывает непросто. Артистка поделилась, что часто остаётся одна, а отношения с мужем, продюсером Сергеем Глушко, иногда становятся напряжёнными. Несмотря на всю любовь, которая существует между ними, супруги редко проводят время вместе, и это влияет на близость и взаимопонимание.

"Я остаюсь одна, часто переживаю сложности в отношениях. Мы с Сергеем не всегда рядом друг с другом, и это сказывается на близости", — отметила Наташа.

Пожилые заботы и карьера: как это влияет на психоэмоциональное состояние

В ходе беседы певица также призналась, что её жизнь состоит не только из радостей и праздников. Повседневные заботы, работа, постоянная занятость в карьере, а также семейные обязанности порой приводят к эмоциональному истощению. Певица подчеркнула, что ей трудно уделять достаточно времени себе и близким, что иногда сказывается на её настроении и психоэмоциональном состоянии.

"Я иногда не успеваю заботиться о себе, и это приводит к стрессу. Мне нужно больше времени для себя", — объяснила она.

Поклонники на стороне Королевой: слова поддержки

Не оставившие без внимания откровенное признание поклонники Королевой выразили свою поддержку. Многие фанаты в комментариях написали, что переживают за здоровье и душевное состояние любимой певицы. Они порекомендовали Наташе больше отдыхать, заботиться о себе и не забывать о своих чувствах.

"Важно помнить, что ты не одинока. Отдых и поддержка — это то, что тебе нужно. Все будет хорошо", — написали её поклонники.

В поисках гармонии: что планирует Наташа Королева

Наташа Королева призналась, что она сосредоточена на поисках гармонии в своей личной жизни. В её планах — восстановить близость с мужем и уделить больше времени себе и своему психоэмоциональному состоянию. Также артистка пообещала, что будет чаще делиться с поклонниками своими переживаниями, чтобы те могли лучше понять её и поддержать в трудную минуту.

Наташа о своей искренности с поклонниками

Королева всегда была известна своей искренностью и открытостью перед поклонниками. Она не боится говорить о трудных моментах своей жизни и делиться переживаниями. Певица подчеркнула, что важно быть честной и искренней с теми, кто её поддерживает, и она по-прежнему планирует делиться с фанатами личными переживаниями, несмотря на сложности.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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