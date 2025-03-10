Макан проболтался на концерте: предложение руки и сердца, которое растрогало фанатов

Известный исполнитель Макан (настоящее имя — Макинур Жуманов) официально сделал предложение своей возлюбленной Марии Мотиной. Об этом стало известно после того, как сам артист поделился радостной новостью в социальных сетях.
Певец выложил в сторис трогательное видео, на котором показал кольцо и счастливую Марию. Девушка не скрывала эмоций, а в подписи к видео Макан кратко, но ёмко сообщил: "Она сказала да".
Макан и Мария уже давно не скрывают свои отношения. Поклонники пары с интересом следят за их жизнью, и многие ожидали, что предложение руки и сердца — вопрос времени. Несмотря на то что подробности момента не разглашаются, уже по кадрам видно, насколько он был искренним и эмоциональным.
Мария — не публичная фигура, но её имя уже давно известно фанатам певца. Девушка активно ведёт соцсети, делится моментами личной жизни и поддерживает карьеру любимого человека. По словам подписчиков, она — "настоящая муза" Макана.
Новость о помолвке быстро разлетелась по фан-сообществам. Под публикацией исполнителя и в комментариях к сторис подписчики оставляют сотни поздравлений и пожеланий счастья:
"Вы — идеальная пара! Счастья вам",
"Вот это новости! Поздравляем от всей души",
"Мария — настоящая жемчужина! Береги её".
2024 год стал для артиста успешным как в творчестве, так и в личной жизни. Его клипы собирают миллионы просмотров, а концертные площадки — полные залы. Теперь к этому списку достижений добавилось ещё одно важное событие — предложение руки и сердца.
Macan (настоящее имя — Андре́й Кири́ллович Косола́пов, род. 6 января 2002, Москва) — российский рэпер и автор песен.
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