Макан проболтался на концерте: предложение руки и сердца, которое растрогало фанатов

2:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный исполнитель Макан (настоящее имя — Макинур Жуманов) официально сделал предложение своей возлюбленной Марии Мотиной. Об этом стало известно после того, как сам артист поделился радостной новостью в социальных сетях.

Фото: личный аккаунт "mariamotina" в Instagram Макан

Певец выложил в сторис трогательное видео, на котором показал кольцо и счастливую Марию. Девушка не скрывала эмоций, а в подписи к видео Макан кратко, но ёмко сообщил: "Она сказала да".

"Она сказала да": долгожданный момент

Макан и Мария уже давно не скрывают свои отношения. Поклонники пары с интересом следят за их жизнью, и многие ожидали, что предложение руки и сердца — вопрос времени. Несмотря на то что подробности момента не разглашаются, уже по кадрам видно, насколько он был искренним и эмоциональным.

Кто такая Мария Мотина

Мария — не публичная фигура, но её имя уже давно известно фанатам певца. Девушка активно ведёт соцсети, делится моментами личной жизни и поддерживает карьеру любимого человека. По словам подписчиков, она — "настоящая муза" Макана.

Поддержка поклонников и шквал поздравлений

Новость о помолвке быстро разлетелась по фан-сообществам. Под публикацией исполнителя и в комментариях к сторис подписчики оставляют сотни поздравлений и пожеланий счастья:

"Вы — идеальная пара! Счастья вам",

"Вот это новости! Поздравляем от всей души",

"Мария — настоящая жемчужина! Береги её".

Макан на пике популярности — и в жизни, и в любви

2024 год стал для артиста успешным как в творчестве, так и в личной жизни. Его клипы собирают миллионы просмотров, а концертные площадки — полные залы. Теперь к этому списку достижений добавилось ещё одно важное событие — предложение руки и сердца.

Уточнения

Macan (настоящее имя — Андре́й Кири́ллович Косола́пов, род. 6 января 2002, Москва) — российский рэпер и автор песен.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.