Рекорд века: Дзюба переплюнул Кержакова по забитым мячам и стал лучшим бомбардиром в истории

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Артём Дзюба сделал то, что казалось невозможным — он официально стал самым результативным игроком в истории российского футбола, забив свой 234-й гол в профессиональной карьере. Таким образом, форвард превзошёл рекорд Александра Кержакова, который долгое время удерживал лидерство с 233 мячами.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Артём Дзюба

Гол, вошедший в историю

Юбилейный, 234-й гол Дзюба забил в составе московского "Локомотива", закрепив не только победу своей команды, но и собственное имя в спортивной летописи страны. Удивительно, что даже на фоне возрастных изменений (в этом году игроку исполняется 36 лет) нападающий сохраняет высокий уровень физической формы и мотивацию, сопоставимую с пиком карьеры.

Обогнал легенду

До сих пор титул главного бомбардира принадлежал Александру Кержакову, на счету которого было 233 гола за клубы и сборную России. Этот рекорд долгое время считался непревзойдённым, ведь Кержаков забивал стабильно и много. Однако Дзюба, постепенно и уверенно накапливая мячи в ворота соперников, смог не только догнать, но и превзойти это достижение.

От Зенита до Локо: путь к рекорду

Большую часть своих голов Дзюба забил, играя за "Зенит", где он провёл лучшие годы своей карьеры. После расставания с петербургским клубом его путь лежал через "Адана Демирспор" в Турции и "Рубин", но сейчас он вновь показывает класс в "Локомотиве".

Дзюба никогда не скрывал амбиций, и рекорды для него — не просто цифры:

"Я не считаю голы, я просто играю в футбол. Но если уж дошёл до этой отметки — значит, не зря всё это время выходил на поле", — говорил он ранее.

За кого и где он забивал

В 234 гола вошли:

мячи за московский "Спартак", где начиналась его карьера,

за аренды в "Томь" и "Ростов",

великолепный отрезок в "Зените", где он стал настоящей звездой,

недавние выступления за "Локомотив",

а также голевые действия за сборную России, включая блестящие моменты на ЧМ-2018.

Реакция футбольного мира

Соцсети моментально отреагировали на достижение Дзюбы. Болельщики поздравляют форварда, называя его "настоящей машиной по забиванию голов". Спортивные журналисты отмечают, что это достижение — результат не только таланта, но и огромного трудолюбия.

Что дальше

Хотя Дзюба уже вошёл в историю, он не планирует останавливаться. Нападающий по-прежнему выходит в старте, забивает и демонстрирует стабильность. Вполне вероятно, что его личный рекорд ещё долго будет оставаться недосягаемым для следующих поколений.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».



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