SHAMAN и Мизулина стали главной неожиданностью весны: теперь официально вместе

3:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

9 марта 2025 года в Москве произошло нечто, что мгновенно разлетелось по всем соцсетям. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов), известный своими патриотичными выступлениями и мощной энергетикой, прямо во время концерта на глазах у тысяч зрителей заявил о своих отношениях с Екатериной Мизулиной - главой "Лиги безопасного интернета". Публика замерла, а спустя секунды — взорвалась аплодисментами.

Фото: Telegram / Екатерина Мизулина is licensed under Public domain SHAMAN и Мизулина

SHAMAN выложил всё прямо на сцене

В конце программы артист неожиданно обратился к зрителям:

"Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, что между нами. Официально заявляю при всех — мы пара, мы встречаемся, мы вместе", — в конце программы артист неожиданно обратился к зрителям:

Под аплодисменты SHAMAN пригласил Екатерину на сцену. Та, немного смущённо, но с улыбкой поднялась к нему.

Поцелуй на сцене: публика ахнула

Когда Мизулина подтвердила слова певца, зал увидел то, чего точно не ожидал — они поцеловались. Настоящий поцелуй, а не символический жест. Реакция зала была мгновенной — тысячи аплодисментов, восторженные крики и свист.

SHAMAN, не отпуская Екатерину, начал исполнять песню "Ты моя", глядя ей в глаза. Атмосфера в зале в этот момент стала почти интимной — зрители почувствовали, что это не пиар и не шоу, а что-то настоящее.

Слухи подтвердились: любовь, которую скрывали

О романтической связи Мизулиной и SHAMAN'а говорили ещё с конца прошлого года. Поводами для слухов становились их совместные появления на мероприятиях, неофициальные фото и загадочные комментарии в соцсетях. Но официально пара никак не подтверждала свои отношения — до сегодняшнего дня.

Концерт стал шоу признания: что будет дальше

Мероприятие в Москве изначально планировалось как большой праздничный концерт. Но теперь оно войдёт в историю как вечер, когда одна из самых обсуждаемых пар страны перестала скрываться.

После объявления многие зрители делились впечатлениями в соцсетях. Большинство — с восторгом:

"Вот это поворот! А я-то думала, они просто сотрудничают по интернет-безопасности", — написала одна из поклонниц в комментариях.

"SHAMAN красавчик. Смелый шаг. И по-человечески это трогательно", — добавил другой пользователь.

Кто они друг для друга: союз идеологии и эмоций

Интересно, что Екатерина Мизулина известна своей активной социальной и политической позицией, особенно в вопросах интернет-контента. SHAMAN, в свою очередь, стал символом новой патриотической музыки. Их союз кажется многим логичным — как личный, так и общественный.

Поддержка и хейт: реакция соцсетей разделилась

Не обошлось, конечно, и без критики. В комментариях появились и ироничные, и резко негативные высказывания. Но даже скептики признали: пара умеет делать яркие жесты. SHAMAN и Мизулина — теперь официально пара. Что скажут завтра?

Сложно предсказать, к чему приведёт этот шаг в публичной жизни пары. Но одно ясно точно — теперь они официально вместе, и скрывать больше нечего. SHAMAN и Мизулина открыли новую главу не только в своей жизни, но и в хронике российских светских событий.

Уточнения

Еле́на Бори́совна Мизу́лина (при рождении Дми́триева; род. 9 декабря 1954, Буй, Костромская область) — российский государственный и политический деятель.



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