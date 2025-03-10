Он уволил всю команду и вернул её домой: кто управляет жизнью Саши Митрошиной

2:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Один из самых обсуждаемых камбэков в блогосфере — неожиданное возвращение Саши Митрошиной в Россию. После долгого времени за границей, многочисленных заявлений о несогласии с текущей повесткой и активной деятельности за рубежом, популярная блогерша приняла решение вернуться домой. Но, как выясняется, это решение она приняла не сама.

Фото: личный аккаунт "alexandramitroshina" в Instagram Саша Митрошина

Кто стоит за её возвращением

По информации из близкого окружения, ключевую роль в этом шаге сыграл новый молодой человек Митрошиной. Он не просто был рядом в личном плане — он взял на себя управление её финансовыми делами за последние полгода. В этот период именно он якобы уволил всю её прежнюю команду, с которой Саша работала много лет, и полностью пересобрал её профессиональное окружение.

Это безопасно: как уговорили Сашу вернуться

По слухам, бойфренд уверял её, что возвращение в Россию — не только логичный, но и безопасный шаг. Он заверял её, что в стране уже "всё спокойно", и что риски, связанные с её прежними заявлениями, "преувеличены". В результате, спустя месяцы уговоров, Саша приняла решение, которое стало неожиданностью даже для близких друзей.

Что происходит с её проектами

Многие заметили, что в последние месяцы Митрошина практически не публиковала новые посты о феминизме, саморазвитии и бизнесе — её традиционные темы стали звучать реже. Параллельно с этим начались внутренние изменения в её проектах: смена команды, изменение векторов продвижения, заморозка некоторых направлений. Всё это происходило под контролем её бойфренда, имя которого пока не раскрывается.

Разворот на 180 градусов

Ранее Саша Митрошина неоднократно говорила о своих убеждениях, критиковала цензуру и поддерживала повестку, связанную с личной свободой и независимостью. В связи с этим, её возвращение многие восприняли как смену курса. Кто-то говорит о давлении, кто-то — о манипуляции, кто-то просто удивлён. Но равнодушных не осталось.

Будет ли объяснение

На момент публикации статьи сама Митрошина публично не прокомментировала своё возвращение. Однако учитывая общественный резонанс, велика вероятность, что в ближайшее время она всё же выйдет с заявлением. И, возможно, прояснит, действительно ли её решение продиктовано личными обстоятельствами — или за этим кроется нечто большее.

Уточнения

Алекса́ндра Алекса́ндровна Митро́шина (род. 27 июня 1994, Петрозаводск) — российская Instagram-блогер, известная по сети курсов на тему раскрутки в социальных сетях, неоднократно обвинялась в инфоцыганстве.



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