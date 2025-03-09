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Маленький судья с большой честностью: как восьмилетний Платон пристыдил маму за танцы в TikTok

3:34
Шоу-бизнес

Ксения Собчак снова в центре внимания — но на этот раз повод не политический, а личный. Её восьмилетний сын Платон неожиданно стал главным героем семейной драмы, развернувшейся из-за… TikTok. Судя по видео, которым Ксения сама поделилась в соцсетях, мальчик отреагировал на мамины видео весьма резко — и без церемоний.

Сын Собчак
Фото: личный аккаунт "xenia_sobchak" в Instagram
Сын Собчак

Ты сама видела, что ты там творишь

Момент, ставший вирусным, — это фрагмент диалога между Ксенией и Платоном. Мальчик прямо и безо всяких дипломатий высказывает матери всё, что думает о её активности в TikTok:

"Я тебя никогда не прощу, что ты закачала TikTok на свой телефон. Ты сама видела, что ты там творишь?", — с возмущением заявил Платон.

Похоже, что именно друзья показали мальчику TikTok-профиль его матери, после чего он сам решил ознакомиться с её творчеством. И был, мягко говоря, не в восторге.

Я не буду позориться

Когда Ксения попыталась объясниться, мол, всё не так страшно, как кажется, Платон в ответ только покачал головой и добавил:

"Может, сама посмотришь? Я не буду позориться".

В этот момент становится понятно: для Платона TikTok-видео его мамы — это не просто безобидное развлечение, а что-то, за что ему неловко.

Собчак, известная своим умением превращать любые жизненные эпизоды в инфоповод, отнеслась к ситуации с иронией. Она выложила видео с подписью "Когда твой сын — моральный компас".

Публика разделилась: кто прав — мама или сын

Видео быстро разлетелось по соцсетям. В комментариях — бурные обсуждения: кто-то восхищается честностью Платона и называет его "голосом разума", а кто-то считает, что ребёнок перегибает палку, а его мама вовсе не делает ничего зазорного.

Но даже у тех, кто не является фанатом Ксении, возникает важный вопрос: а где та грань между самовыражением взрослого и примером для ребёнка?

TikTok как поле битвы поколений

История вызвала обсуждение не только в таблоидах, но и среди психологов и пользователей соцсетей. Многие увидели в этом эпизоде не просто семейную перепалку, а классический конфликт поколений.

Современные дети взрослеют в мире, где публичность — норма, а соцсети — неотъемлемая часть жизни. Но именно они всё чаще становятся зеркалом для родителей, которые порой слишком увлечены цифровыми платформами.

Ирония ситуации в том, что Ксения Собчак, всегда выступающая за свободу слова и самовыражения, неожиданно столкнулась с жёсткой критикой — но не от публики, а от собственного сына. Сын, который в свои восемь лет, кажется, уже понимает, что такое личные границы и как важно выглядеть достойно.

Что это было: воспитательный момент или случайная драма

Пока интернет бурлит, Ксения, судя по всему, решила не воспринимать ситуацию слишком серьёзно. Возможно, это просто милый эпизод, который станет семейной шуткой. А может — сигнал: даже самые прогрессивные родители сталкиваются с тем, что их дети тоже формируют мнение и не боятся его высказывать.

Остаётся только догадываться, пересмотрит ли Собчак свои TikTok-привычки. Но ясно одно — Платон точно знает, чего хочет от своей мамы. И в этом что-то по-настоящему трогательное.

Уточнения

TikTok («ТикТок») — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий китайской компании ByteDance.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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