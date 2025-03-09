Сваха раскрыла секрет: Дава и Мари Краймбрери скрывали свои отношения из-за Бузовой

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дава и Мари Краймбрери недавно признались, что ждут ребёнка, однако до этого они долго скрывали от общественности свои чувства. Сваха Анна Осипова рассказала порталу "Страсти", почему они так делали и какое будущее, по её мнению, ждёт эту пару.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Роза

Осипова считает, что отношения с Ольгой Бузовой заставили Даву начать смотреть на вещи иначе, и если раньше он выставлял напоказ свои чувства, то теперь понял, что это глубоко личная сфера, подробностями которой не нужно делиться с чужими людьми. Сваха подчеркнула, что Мари Краймбрери — человек, для которого любовь на первом месте, поэтому и она тоже не нуждается ни в каком пиаре.

Осипова сказала, что союз Давы и Краймбрери красивый и гармоничный. Она уверена, что молодые люди идеально подходят друг другу и что их ждёт счастье.

Уточнения

Дави́д Ашо́тович Манукя́н (род. 16 марта 1993, Новосибирск), более известный как Да́ва (DAVA), — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер и бывший телеведущий.



Мари́ Кра́ймбрери (наст. имя — Мари́на Вади́мовна Жада́н; род. 21 августа 1992, Кривой Рог, Днепропетровская область) — российский автор-исполнитель и сонграйтер украинского происхождения.



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