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Справедливость восторжествовала: Волочкова добилась возбуждения дела против мошенников, укравших у неё 2,2 миллиона рублей

0:47
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова вложила 2,2 миллиона рублей в компанию QBF, не подозревая о том, что имела дело с мошенниками, однако впоследствии, когда балерина узнала правду, она начала серьёзную борьбу с обманщиками. Об этом она рассказала РИА Новости.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деньги

Когда Волочкова предала огласке случившееся, ей поступил звонок от учредителя компании. Он пообещал вернуть знаменитости деньги, но взамен просил её молчать об этом, однако Анастасию не устроило такое условие. Она хотела позаботиться не только о себе, но и о других людях, которым сложнее добиться справедливости.

Руководителям брокерской компании QBF теперь грозит срок лишения свободы от 14 до 20 лет.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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