Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин очень дружен с 95-летней актрисой Лилией Юдиной. Он уже давно стал завсегдатаем Малого театра, в котором она играет, и семь лет назад его представили Юдиной. С того момента и началась их крепкая дружба.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Накануне 8 марта Шаляпин побывал в гостях у Юдиной вместе с коллективом программы "Привет, Андрей" и после съёмок узнал о том, что у неё сломалась раковина. Певец поспешил на помощь подруге, купил новую раковину и шкафчик и вызвал сантехника.

"Мы за два дня починили ей раковину. Лилия Витальевна радовалась этой новой раковине, как ребёнок. Для меня счастье в её глазах — самое приятное. Сейчас ещё гримёрное зеркало хочу ей подарить, чтобы Лилия Витальевна могла любоваться собой. Неважно, сколько ей лет, она красивая женщина, дама вне возраста. Я её просто обожаю. У нас с ней взаимная симпатия просто невероятная", — поделился Шаляпин в беседе с kp.ru.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



Ли́лия Вита́льевна Ю́дина (род. 14 мая 1929, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1974).



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