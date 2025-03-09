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Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым

1:11
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поучаствовал в шоу "Один в один" в качестве приглашённого судьи. После одного номера, когда Нодар Ревия изобразил Стаса Михайлова и спел его песню "Всё для тебя", возник спорный момент.

Стас Михайлов
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стас Михайлов

Игорь Николаев дружит со Стасом Михайловым и знает его скептическое отношение к пародиям. Из-за этого Николаев не стал давать высокий балл участнику и раскритиковал его, заявив, что тот в утрированной форме передал голос и манеры певца.

"Очень похоже спето, но поскольку здесь мы говорим о перевоплощении или о пародии, разница между двумя этими понятиями есть. Как раз здесь я больше увидел пародию. Все жесты пережаты, гипертрофированы, голос так сделан… Это насмешка, это добрая ирония, пародия", — высказался Николаев.

Другой член жюри Алексей Чумаков опроверг такое мнение, обратив внимание на то, что ни о какой пародии не идёт речи, поскольку перевоплощение действительно получилось стопроцентным. При этом Чумаков подчеркнул, что очень любит Николаева.

Уточнения

И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

Станисла́в Влади́мирович (Стас) Миха́йлов (род. 27 апреля 1969, Сочи, Краснодарский край, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, продюсер; народный артист Российской Федерации (2022). Лауреат премий «Шансон года» («Радио Шансон»), «Золотой граммофон» («Русское радио») и фестиваля «Песня года».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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