Не нужны ни золотые унитазы, ни чёрная икра: Семенович раскрыла детали своего скромного райдера

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Во время гастролей у Анны Семенович не бывает заоблачных требований. Её пожелания вполне адекватные. Об этом знаменитость рассказала в интервью WomanHit.

Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/photos/freestocks, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Микрофон

"Несмотря на весь мой опыт работы, я не включаю "звезду", мол, хочу золотые унитазы. Мне это ни к чему. Просто нужна хорошая гостиница, в гримёрку не прошу принести чёрную икру или дорогое шампанское. Главное — накормить коллектив, никакого спецменю не требуется. Максимум можем заказать бутылочку итальянского вина — белого, самого простого", — поделилась Семенович.

Для певицы гораздо важнее не исполнение каких-либо капризов, а исправность техники, необходимой для выступления. Также Семенович придаёт большое значению удобству гримёрки. Ей нужно большое зеркало, чтобы как следует подготовиться к концерту.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).



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