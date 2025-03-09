Этого ждали 6 лет: дочь Началовой исполнит мечту покойной певицы — подробности

Вера Алдонина рассказала в своём личном блоге, что скоро выйдет посмертный альбом её матери Юлии Началовой.
Алдонина опубликовала одно из последних интервью матери, в которой та рассказывала об альбоме "Вера" и о песне "Жди меня", на которую в то время снимался клип. Юлии не было суждено увидеть выход своего альбома, однако теперь, спустя шесть лет после её смерти, её дочь завершит то, что певица не успела доделать.
"Тогда этим планам не суждено было сбыться. Мы рады, что это скоро случится. 16 марта на всех цифровых площадках состоится релиз альбома, в песнях которого и продолжает жить моя мама, Юлия Началова", — написала Вера.
Юлия Викторовна Нача́лова (полная фамилия — Началова-Алдонина; 31 января 1981, Воронеж — 16 марта 2019, Москва) — советская и российская певица, актриса и телеведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.