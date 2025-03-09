Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите ведра ягод? Сделайте эти 5 шагов весной
Биение руля: когда это просто неприятно, а когда – смертельно опасно
От клейких следов до чистой поверхности: 6 способов удалить остатки скотча
Простая ходьба, огромный эффект: чего добьетесь, если будете гулять каждый день
Туризм без перегрузок: как обмен домами помогает справиться с проблемой краткосрочной аренды
Зубной налёт исчезнет навсегда: вот что нужно делать всего 2 раза в неделю — стоматологи раскрыли секрет
Устали от макияжа, который тает на глазах? Вот что вы не знали о подготовке кожи
Мошенничеству — нет! Собственники устанавливают запрет на регистрационные действия с недвижимостью
Все делают это, а вы ещё нет: способ, который решает проблему желтеющих перьев лука

Этого ждали 6 лет: дочь Началовой исполнит мечту покойной певицы — подробности

0:47
Шоу-бизнес

Вера Алдонина рассказала в своём личном блоге, что скоро выйдет посмертный альбом её матери Юлии Началовой.

Микрофон
Фото: commons.wikimedia.org by Kai Oberhäuser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микрофон

Алдонина опубликовала одно из последних интервью матери, в которой та рассказывала об альбоме "Вера" и о песне "Жди меня", на которую в то время снимался клип. Юлии не было суждено увидеть выход своего альбома, однако теперь, спустя шесть лет после её смерти, её дочь завершит то, что певица не успела доделать.

"Тогда этим планам не суждено было сбыться. Мы рады, что это скоро случится. 16 марта на всех цифровых площадках состоится релиз альбома, в песнях которого и продолжает жить моя мама, Юлия Началова", — написала Вера.

Уточнения

Юлия Викторовна Нача́лова (полная фамилия — Началова-Алдонина; 31 января 1981, Воронеж — 16 марта 2019, Москва) — советская и российская певица, актриса и телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Российский шоу-бизнес
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук Аудио 
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры Аудио 
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Красота и стиль
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Какие школьные предметы были только в СССР Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Последние материалы
Биение руля: когда это просто неприятно, а когда – смертельно опасно
Этого ждали 6 лет: дочь Началовой исполнит мечту покойной певицы — подробности
От клейких следов до чистой поверхности: 6 способов удалить остатки скотча
Простая ходьба, огромный эффект: чего добьетесь, если будете гулять каждый день
Туризм без перегрузок: как обмен домами помогает справиться с проблемой краткосрочной аренды
Зубной налёт исчезнет навсегда: вот что нужно делать всего 2 раза в неделю — стоматологи раскрыли секрет
Устали от макияжа, который тает на глазах? Вот что вы не знали о подготовке кожи
Мошенничеству — нет! Собственники устанавливают запрет на регистрационные действия с недвижимостью
Все делают это, а вы ещё нет: способ, который решает проблему желтеющих перьев лука
Как защитить дачу от кротов без капканов и ядов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.