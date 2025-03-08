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И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин высказал свои опасения по поводу образа жизни Анны Asti, известной также как Анна Дзюба. Он подчеркнул, что артистка очень много работает.

Anna Asti
Фото: vk.com by канал Anna Asti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Anna Asti

В подкасте "НеДудь" Прохор Шаляпин отметил, что популярность требует невероятных усилий, и у многих известных людей не всегда есть время на отдых.

"За этой известностью стоит тяжёлый труд. Она не высыпается, у неё бешеный график, концерты следуют один за другим. Это всё очень сложно. И так проходит её жизнь!" — сказал он.

Артист уверен, что Анна Asti уже заработала на 25 квартир, но здоровье, потраченное на гастролях, невозможно купить за деньги. Он считает, что такие люди, как она, могут "гробить" свою жизнь из-за постоянной работы.

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Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

А́нна А́сти (также ANNA ASTI; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица. Бывшая солистка группы Artik & Asti.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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