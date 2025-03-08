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Муцениеце удивила заявлением: 8 Марта для актрисы теперь двойной праздник

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце, будучи в отношениях с музыкантом Петром Дрангой, поделилась, что 8 Марта для неё - "двойной праздник".

Агата Муцениеце и Пётр Дранга
Фото: youtube.com by канал Чужое Мнение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Агата Муцениеце и Пётр Дранга

В личном блоге она опубликовала видео, на котором запечатлена с избранником и дочерью от первого брака Мией. Агата Муцениеце с радостью сообщила, что теперь отмечает два праздника в один день.

"Дорогие друзья! Мы с Петей с большой радостью поздравляем всех с 8 Марта! Желаем вам радости, вечного счастья, любви и процветания! И не забудьте написать Пете, у него сегодня день рождения, поздравьте его все!" — с восторгом произнесла актриса.

Агата Муцениеце перестала скрывать свои отношения с аккордеонистом в конце 2024 года. Пара часто посещает светские мероприятия и отправляется в путешествия. Также известно, что они уже познакомились с семьями друг друга.

Ранее Ксения Собчак поделилась подарком от своего сына Платона.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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