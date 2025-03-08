Лучший подарок на 8 Марта: Собчак похвасталась сюрпризом от сына

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак поделилась в своём блоге букетом цветов, который ей подарил на 8 Марта сын Платон.

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Собчак

В своём Telegram-канале она опубликовала видео, на котором запечатлела поздравление от своего наследника с букетом. Также она продемонстрировала цветы, которые ей подарил её супруг, театральный режиссёр Константин Богомолов.

"Ну что, девочки, с праздником?" — написала Собчак.

Многие обратили внимание на то, что в кадре был замечен праздничный декор интерьера дома.

Ксения Собчак уже больше пяти лет живёт в браке с Константином Богомоловым. Однако своего единственного сына она воспитывает от бывшего мужа, актёра Максима Виторгана, с которым сохранила хорошие отношения ради ребёнка.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва переехала в частный дом на Кипре.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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