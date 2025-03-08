Лучший подарок на 8 Марта: Собчак похвасталась сюрпризом от сына

Журналистка Ксения Собчак поделилась в своём блоге букетом цветов, который ей подарил на 8 Марта сын Платон.
В своём Telegram-канале она опубликовала видео, на котором запечатлела поздравление от своего наследника с букетом. Также она продемонстрировала цветы, которые ей подарил её супруг, театральный режиссёр Константин Богомолов.
"Ну что, девочки, с праздником?" — написала Собчак.
Многие обратили внимание на то, что в кадре был замечен праздничный декор интерьера дома.
Ксения Собчак уже больше пяти лет живёт в браке с Константином Богомоловым. Однако своего единственного сына она воспитывает от бывшего мужа, актёра Максима Виторгана, с которым сохранила хорошие отношения ради ребёнка.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва переехала в частный дом на Кипре.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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