Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весенний секрет для кактусов: когда пересаживать, чтобы не погиб
Не просто парфюмы, а истории: откройте для себя ароматы, которым доверяют поколения
Украинская армия массово побежала из Курской области
Как вырастить ампельную петунию: секреты пышного цветения
Деньги на минимуме: переводы из России в Грузию значительно сократились
Еда для долголетия: какие продукты помогут вам дожить до 100 лет
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы
Муцениеце удивила заявлением: 8 Марта для актрисы теперь двойной праздник
ТОП-6 самых загадочных легковых автомобилей СССР

Лучший подарок на 8 Марта: Собчак похвасталась сюрпризом от сына

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак поделилась в своём блоге букетом цветов, который ей подарил на 8 Марта сын Платон.

Ксения Собчак
Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Собчак

В своём Telegram-канале она опубликовала видео, на котором запечатлела поздравление от своего наследника с букетом. Также она продемонстрировала цветы, которые ей подарил её супруг, театральный режиссёр Константин Богомолов.

"Ну что, девочки, с праздником?" — написала Собчак.

Многие обратили внимание на то, что в кадре был замечен праздничный декор интерьера дома.

Ксения Собчак уже больше пяти лет живёт в браке с Константином Богомоловым. Однако своего единственного сына она воспитывает от бывшего мужа, актёра Максима Виторгана, с которым сохранила хорошие отношения ради ребёнка.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва переехала в частный дом на Кипре.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
30 минут в день для идеальной кожи: это работает лучше дорогих кремов
Красота и стиль
30 минут в день для идеальной кожи: это работает лучше дорогих кремов Аудио 
Телескопы зафиксировали нечто невероятное: две планеты исчезают на глазах
Наука и техника
Телескопы зафиксировали нечто невероятное: две планеты исчезают на глазах
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Экономика и бизнес
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75% Аудио 
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Последние материалы
Не просто парфюмы, а истории: откройте для себя ароматы, которым доверяют поколения
Украинская армия массово побежала из Курской области
Как вырастить ампельную петунию: секреты пышного цветения
Деньги на минимуме: переводы из России в Грузию значительно сократились
Еда для долголетия: какие продукты помогут вам дожить до 100 лет
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы
Муцениеце удивила заявлением: 8 Марта для актрисы теперь двойной праздник
ТОП-6 самых загадочных легковых автомобилей СССР
Раковина в ванной, которая испортит вам нервы: какой вариант точно не стоит выбирать
Лучший подарок на 8 Марта: Собчак похвасталась сюрпризом от сына
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.