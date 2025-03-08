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Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачёва и её супруг, юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом), покинули свои роскошные апартаменты на Кипре и переехали в новый особняк.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Как стало известно из программы "ЧП. Расследование" на НТВ, новое жилище артистов значительно уступает по размерам их подмосковному замку в деревне Грязь. Сейчас Пугачёва и Галкин живут в двухэтажном доме с террасой и выходом к морю, стоимость которого может достигать 4 миллионов евро.

Однако, помимо этого особняка, у Аллы Пугачёвой есть ещё апартаменты в небоскрёбе, где она раньше жила. Их стоимость составляет 270 миллионов рублей. Кроме того, исполнительница владеет виллой в элитном районе Израиля.

Ранее Сарик Андреасян объяснил, почему он не снимает Марата Башарова в своих фильмах.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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