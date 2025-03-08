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Муж был рядом: Орлова пережила несколько неудачных попыток стать мамой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова, ставшая мамой во второй раз в 45 лет, рассказала, что у неё были проблемы с вынашиванием ребёнка.

Ольга Орлова
Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ольга Орлова

По словам артистки, ей не составляло труда забеременеть, но вынашивание оказалось сложной задачей. Она и её супруг пережили множество неудачных попыток стать родителями.

"На это ушло около двух с половиной лет", — поделилась Ольга в программе "Основано на реальных событиях" на НТВ.

Ольга Орлова подчеркнула, что перед планированием беременности в столь позднем возрасте она прошла все необходимые обследования. Она добавила, что не стала бы спорить с врачами, если бы ей посоветовали отказаться от этой идеи.

Ранее Евгений Петросян прокомментировал слухи о том, что он находится в реанимации.

Уточнения

О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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