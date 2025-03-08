Верьте слухам: Петросян вышел на связь на фоне тревожных новостей о тяжёлом состоянии

Народный артист РСФСР Евгений Петросян опроверг слухи о том, что он находится в реанимации.
В личном блоге юмориста появилось видеопоздравление всех женщин с 8 Марта. Многие поклонники предположили, что публикация была запланирована на фоне новостей о госпитализации артиста. Однако Евгений Петросян начал отвечать на комментарии к видео.
Одна из подписчиц задалась вопросом, как комик смог опубликовать видео, если, по сообщениям СМИ, он находится в тяжёлом состоянии.
"Побольше верьте слухам", — ответил Петросян.
Заслуженный артист России Михаил Вашуков в беседе с телеканалом "Звезда" отметил, что редактор съёмочной группы Петросяна не отменял запланированную репетицию и ближайшее выступление артиста.
Ранее Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук рассказали о загадочных событиях, произошедших на их свадьбе.
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.
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