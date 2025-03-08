Верьте слухам: Петросян вышел на связь на фоне тревожных новостей о тяжёлом состоянии

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Народный артист РСФСР Евгений Петросян опроверг слухи о том, что он находится в реанимации.

Фото: youtube.com by канал ВКЛЮЧАЕМ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евгений Петросян

В личном блоге юмориста появилось видеопоздравление всех женщин с 8 Марта. Многие поклонники предположили, что публикация была запланирована на фоне новостей о госпитализации артиста. Однако Евгений Петросян начал отвечать на комментарии к видео.

Одна из подписчиц задалась вопросом, как комик смог опубликовать видео, если, по сообщениям СМИ, он находится в тяжёлом состоянии.

"Побольше верьте слухам", — ответил Петросян.

Заслуженный артист России Михаил Вашуков в беседе с телеканалом "Звезда" отметил, что редактор съёмочной группы Петросяна не отменял запланированную репетицию и ближайшее выступление артиста.

Ранее Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук рассказали о загадочных событиях, произошедших на их свадьбе.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.