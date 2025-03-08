Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук

Супруги Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук в новом выпуске YouTube-канала "Света вокруг света" поделились своими впечатлениями о встрече с паранормальными явлениями.

Фото: youtube.com by канал Алексей Чумаков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

Артисты рассказали, что во время их свадьбы на вилле в Испании происходили необъяснимые события. Кто-то из гостей замечал, что его вещи переставляли, а у кого-то само собой открывалось окно, хотя оно было плотно закрыто.

Ковальчук добавила, что бывшая хозяйка дома, где происходили эти загадочные явления, скончалась на кухне.

Алексей Чумаков серьёзно относится к таким явлениям, так как в детстве уже сталкивался с ними. В Самарканде они с родителями и братом жили в доме, построенном на кладбище самоубийц.

"В этом доме творилось что-то неладное. Мы с трудом оттуда съехали. Мои родители и брат тоже замечали странности. Это были неприятные ощущения. Мне кажется, что в любом месте, где есть какая-то странная энергия, она так или иначе проявляется", — поделился Чумаков.

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Уточнения

Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.





Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица и телеведущая.



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