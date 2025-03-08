Слёзы и откровения: Карл III собирается раскрыть правду о смерти принцессы Дианы

Король Великобритании Карл III, который страдает от онкологического заболевания, планирует опубликовать свои дневниковые записи. В них он намерен поделиться своими откровениями о смерти своей первой жены, принцессы Дианы.
Как сообщает источник RadarOnline, эти записи представляют собой попытку Карла III примириться с прошлым и найти прощение. Особое внимание уделяется автокатастрофе, в которой погибла Диана. Монарх не может забыть, как смерть супруги сильно повлияла на его отношения с сыновьями.
"Карл отказывается брать на себя всю ответственность за смерть Дианы, но он осознает, как глубоко ранил её, продолжая отношения с Камиллой на протяжении многих лет. Это горе привело её в объятия Доди аль-Файеда, что и решило её судьбу", — отмечает инсайдер.
Кроме того, в дневниках монарха содержится своего рода благословение старшего сына Уильяма на престол после его смерти.
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Карл III (англ
Диана принцесса Уэльская (англ. Diana, Princess of Wales, урождённая Диана Фрэнсис Спенсер (англ. Diana Frances Spencer), также известная как принцесса Диана, леди Диана или леди Ди; 1 июля 1961[…], Сандрингемский дворец, Сандрингем, Норфолк, Восточная Англия, Англия, Великобритания — 31 августа 1997[…], , XIII округ Парижа, Франция[…]) — член Британской королевской семьи, первая жена Чарльза, принца Уэльского (с 8 сентября 2022 года — короля Великобритании Карла III), мать Уильяма, принца Уэльского и принца Гарри, герцога Сассекского.
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