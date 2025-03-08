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Слёзы и откровения: Карл III собирается раскрыть правду о смерти принцессы Дианы

1:09
Шоу-бизнес » Зарубежный

Король Великобритании Карл III, который страдает от онкологического заболевания, планирует опубликовать свои дневниковые записи. В них он намерен поделиться своими откровениями о смерти своей первой жены, принцессы Дианы.

Король Карл III
Фото: gg.govt.nz by Канцелярия генерал-губернатора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Король Карл III

Как сообщает источник RadarOnline, эти записи представляют собой попытку Карла III примириться с прошлым и найти прощение. Особое внимание уделяется автокатастрофе, в которой погибла Диана. Монарх не может забыть, как смерть супруги сильно повлияла на его отношения с сыновьями.

"Карл отказывается брать на себя всю ответственность за смерть Дианы, но он осознает, как глубоко ранил её, продолжая отношения с Камиллой на протяжении многих лет. Это горе привело её в объятия Доди аль-Файеда, что и решило её судьбу", — отмечает инсайдер.

Кроме того, в дневниках монарха содержится своего рода благословение старшего сына Уильяма на престол после его смерти.

Ранее Алексей Чумаков сообщил, что стал персоной нон-грата на Первом канале.

Уточнения

Карл III (англ   lang="en">Charles III, произношение: /tʃɑːlz/), полное имя Чарльз Фили́пп Арту́р Джордж (англ. Charles Philip Arthur George; род. 14 ноября 1948, Вестминстер, Большой Лондон) — король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии.

Диана принцесса Уэльская (англ. Diana, Princess of Wales, урождённая Диана Фрэнсис Спенсер (англ. Diana Frances Spencer), также известная как принцесса Диана, леди Диана или леди Ди; 1 июля 1961[…], Сандрингемский дворец, Сандрингем, Норфолк, Восточная Англия, Англия, Великобритания — 31 августа 1997[…], , XIII округ Парижа, Франция[…]) — член Британской королевской семьи, первая жена Чарльза, принца Уэльского (с 8 сентября 2022 года — короля Великобритании Карла III), мать Уильяма, принца Уэльского и принца Гарри, герцога Сассекского.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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