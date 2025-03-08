Отлучение от эфира: Чумаков и Ковальчук попали в немилость к руководству Первого канала

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Певец Алексей Чумаков и его супруга Юлия Ковальчук, известная как экс-солистка группы "Блестящие", оказались в опале на Первом канале.

Фото: youtube.com by канал Света вокруг света, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

В интервью Светлане Бондарчук для YouTube-канала "Света вокруг света" артист признался, что руководство федерального телеканала серьёзно на него обиделось, и поэтому его вырезали из всех передач, в которых он успел сняться.

"При этом я очень хорошо отношусь к Константину Львовичу и Юре Аксюте. Мы знакомы и прекрасно общаемся. Мы очень дружные. Но, как видите, это как-то не работает. Ну что ж, ничего. Рано или поздно мы всё равно встретимся", — уверен Чумаков.

Супруги не расстраиваются из-за того, что их не приглашают выступать или вести шоу на Первом канале. Ковальчук после рождения дочерей стала больше времени уделять семье и помогает возлюбленному в организации концертов.

Ранее стало известно, что Александр Градский был против участия Дины Гариповой в "Евровидении".

Уточнения

Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица и телеведущая. Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» (2001—2008).



Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.





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