Градский был против: Дина Гарипова чуть не пропустила Евровидение

Певица Дина Гарипова вспомнила, как музыкант Александр Градский был против её участия в международном музыкальном конкурсе "Евровидение".

Фото: youtube.com by канал Dina Garipova Fan Channel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дина Гарипова

В шоу "Как это было" она рассказала, что отправиться на конкурс ей предложил директор музыкальной редакции Первого канала Юрий Аксюта. Однако один из наставников проекта "Голос", Александр Градский, высказался против.

"Я так хотела попасть на "Евровидение", что просила: "Александр Борисович, я хочу, пустите меня!" Я мечтала об этом и понимала, что, скорее всего, такой шанс больше не выпадет", — объяснила Дина.

Она также призналась, что после возвращения с конкурса ей было сложно привыкнуть к новому ритму жизни, связанному со съёмками, концертами и интервью.

Дина Гарипова представляла Россию на "Евровидении-2013" и заняла пятое место.

Ранее в центре Нью-Йорка появился баннер с изображением Валерии.

Уточнения

Ди́на Фаги́мовна Гари́пова (тат. Динә Фәһим кызы Гарипова; род. 25 марта 1991, Зеленодольск) — российская певица, победительница телешоу «Голос» 2012 года на «Первом канале».



Алекса́ндр Бори́сович Гра́дский (при рождении Фра́дкин; 3 ноября 1949, Копейск, Челябинская область, СССР — 28 ноября 2021, Москва, Россия) — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.