Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорога на Суджу за неделю превратилась в кладбище ВСУ
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два
Позиция на дереве: как экономист Хазин видит роль России в противостоянии США и Китая
Минус 2 размера за месяц? Простая схема, которая заставит тело меняться
Такого не ожидал никто: в центре Нью-Йорка появился огромный баннер с Валерией
Ваша улыбка — лучшее украшение весны! С 8 Марта!
Смертельный диагноз вопреки: Орлова раскрыла правду о беременности Фриске
Хотите волосы как у Рапунцель? Это не волшебство, а просто несколько шагов
Татьяна Брухунова прервала молчание и сделала заявление о госпитализации Петросяна

Градский был против: Дина Гарипова чуть не пропустила Евровидение

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Дина Гарипова вспомнила, как музыкант Александр Градский был против её участия в международном музыкальном конкурсе "Евровидение".

Дина Гарипова
Фото: youtube.com by канал Dina Garipova Fan Channel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дина Гарипова

В шоу "Как это было" она рассказала, что отправиться на конкурс ей предложил директор музыкальной редакции Первого канала Юрий Аксюта. Однако один из наставников проекта "Голос", Александр Градский, высказался против.

"Я так хотела попасть на "Евровидение", что просила: "Александр Борисович, я хочу, пустите меня!" Я мечтала об этом и понимала, что, скорее всего, такой шанс больше не выпадет", — объяснила Дина.

Она также призналась, что после возвращения с конкурса ей было сложно привыкнуть к новому ритму жизни, связанному со съёмками, концертами и интервью.

Дина Гарипова представляла Россию на "Евровидении-2013" и заняла пятое место.

Ранее в центре Нью-Йорка появился баннер с изображением Валерии.

Уточнения

Ди́на Фаги́мовна Гари́пова (тат. Динә Фәһим кызы Гарипова; род. 25 марта 1991, Зеленодольск) — российская певица, победительница телешоу «Голос» 2012 года на «Первом канале».

Алекса́ндр Бори́сович Гра́дский (при рождении Фра́дкин; 3 ноября 1949, Копейск, Челябинская область, СССР — 28 ноября 2021, Москва, Россия) — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Садоводство, цветоводство
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок Аудио 
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Домашние животные
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное Аудио 
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Недвижимость
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает Аудио 
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Т-64: советское наследие, которое Украина прокачала до 1000 лошадей, но не смогла удержать Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Последние материалы
Смертельный диагноз вопреки: Орлова раскрыла правду о беременности Фриске
Хотите волосы как у Рапунцель? Это не волшебство, а просто несколько шагов
Татьяна Брухунова прервала молчание и сделала заявление о госпитализации Петросяна
Мелкие плоды и болезни — это не конец! Рецепт здоровья для вашей теплицы
От Дома-2 до вершин славы: Меньщиков раскрыл пикантную тайну Бузовой
Эта схема подкормки превратит куст смородины в рекордсмена
Не стирайте плед, пока не узнаете, что это может сделать с ним
От роскошной жизни к аресту: Митрошина призналась в отмывании денег
Как обычный лист бумаги поможет проверить двигатель без СТО
Петрушка на вашем балконе может спасти вам жизнь — узнайте, как
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.