Такого не ожидал никто: в центре Нью-Йорка появился огромный баннер с Валерией

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Певица Валерия поделилась в своём блоге, что в центре Нью-Йорка, на Таймс-сквер, появился баннер с рекламой её нового сингла.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерия

По словам артистки, это стало для неё полной неожиданностью. На видео можно увидеть, что представленная композиция называется "Ты с небес".

Недавно Валерия и её супруг Иосиф Пригожин объявили, что певица планирует завершить музыкальную карьеру. После выхода нового альбома она хочет уйти с гастролей и посвятить себя семье.

Накануне на Таймс-сквер также был установлен арт-объект, в центре которого — герой актёра Юры Борисова из фильма "Анора", ставшего триумфатором кинопремии "Оскар".

Ранее Ольга Орлова поделилась своими мыслями о смерти Жанны Фриске.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.



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