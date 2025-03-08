Такого не ожидал никто: в центре Нью-Йорка появился огромный баннер с Валерией

Певица Валерия поделилась в своём блоге, что в центре Нью-Йорка, на Таймс-сквер, появился баннер с рекламой её нового сингла.
По словам артистки, это стало для неё полной неожиданностью. На видео можно увидеть, что представленная композиция называется "Ты с небес".
Недавно Валерия и её супруг Иосиф Пригожин объявили, что певица планирует завершить музыкальную карьеру. После выхода нового альбома она хочет уйти с гастролей и посвятить себя семье.
Накануне на Таймс-сквер также был установлен арт-объект, в центре которого — герой актёра Юры Борисова из фильма "Анора", ставшего триумфатором кинопремии "Оскар".
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Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.
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