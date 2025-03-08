Смертельный диагноз вопреки: Орлова раскрыла правду о беременности Фриске

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица и бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова в эфире программы "Основано на реальных событиях" на НТВ опровергла слухи о том, что причиной смерти артистки Жанны Фриске стала процедура ЭКО.

Фото: Telegram-канал Ольги Орловой is licensed under public domain Ольга Орлова

По словам Ольги Орловой, её скончавшаяся подруга смогла забеременеть естественным путём. Кроме того, она критически высказалась о распространённом мифе о том, что ЭКО может вызывать рак мозга.

"Это большое заблуждение — говорить, что беременность или ЭКО могут спровоцировать рак. Если у вас есть соответствующие клетки, то да, это может произойти. Но если их нет, то нет", — сказала певица.

Она подчеркнула, что важно регулярно проходить медицинское обследование, чтобы понимать и правильно оценивать своё состояние.

Ранее жена Евгения Петросяна прокомментировала слухи о госпитализации юмориста.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.



О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.