Татьяна Брухунова прервала молчание и сделала заявление о госпитализации Петросяна

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Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова подтвердила, что её супруг находится в больнице. Однако она заверила, что лечение проходит в обычном режиме.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Татьяны Брухуновой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова обратилась к поклонникам в личном блоге, объяснив, что была вынуждена записать видеообращение из-за навязчивого внимания представителей СМИ, которые с утра обрывают её телефон.

Она подтвердила, что Евгений Петросян действительно госпитализирован, но опровергла слухи о его тяжёлом состоянии и нахождении в реанимации.

"Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи и сплетни, но они не имеют никакого отношения к Евгению Вагановичу. Да, он находится в больнице, но не в реанимации", — сказала она в своём видео.

Брухунова заверила, что через несколько дней ситуация нормализуется.

Ранее стало известно, что Саша Митрошина признала свою вину.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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