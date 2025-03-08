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От роскошной жизни к аресту: Митрошина призналась в отмывании денег

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Саша Митрошина, которую задержали в Сочи, полностью признала свою вину после предъявления обвинений в отмывании денег в особо крупном размере.

Саша Митрошина
Фото: youtube.com by канал Александра Митрошина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Саша Митрошина

Как сообщили в столичном Следственном комитете (СК), в понедельник, 10 марта, следствие обратится в суд с просьбой избрать меру пресечения в отношении звезды социальных сетей.

После задержания в Сочи Александра Митрошина была доставлена для допроса в Москву. По информации Mash, следствие будет ходатайствовать об аресте блогерши. Как отмечается, она не заплатила свыше 127 миллионов рублей налогов и пыталась легализовать их через покупку недвижимости.

Ранее сообщалось, что подставить 30-летнюю предпринимательницу мог её нынешний бойфренд, тренер по йоге, который уволил всю её команду, включая юристов.

Ранее Ксения Бородина поделилась своим дорогостоящим подарком на 8 Марта.

Уточнения

Алекса́ндра Алекса́ндровна Митро́шина (род. 27 июня 1994, Петрозаводск) — российская Instagram-блогер, известная по сети курсов на тему раскрутки в социальных сетях.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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