Не букетом единым: возлюбленный Бородиной преподнёс ей презент за три миллиона рублей

Возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной, Николай Сердюков, подарил ей на 8 Марта сумку от Hermes стоимостью три миллиона рублей. Фотографии роскошного презента она опубликовала в личном блоге.
Ксения похвасталась, что Николай поздравил её с Международным женским днём, подарив букет алых роз и сумку Kelly от Hermes. Стоимость этого аксессуара может достигать трёх миллионов рублей.
Экс-ведущая "Дома-2" рассказала о своём романе с блогером и участником реалити-проекта "Последний герой" ещё в августе прошлого года. В декабре она призналась, что Николай сделал ей предложение руки и сердца во время ночной экскурсии по Эрмитажу.
Недавно Бородина говорила, что её старший ребёнок, Маруся, может быть замкнутой и сдержанной в общении. Однако Николай продолжает искать подход к ней.
Ранее подруга Евгения Петросяна высказалась о госпитализации юмориста.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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