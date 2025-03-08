Не букетом единым: возлюбленный Бородиной преподнёс ей презент за три миллиона рублей

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной, Николай Сердюков, подарил ей на 8 Марта сумку от Hermes стоимостью три миллиона рублей. Фотографии роскошного презента она опубликовала в личном блоге.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain Ксения Бородина

Ксения похвасталась, что Николай поздравил её с Международным женским днём, подарив букет алых роз и сумку Kelly от Hermes. Стоимость этого аксессуара может достигать трёх миллионов рублей.

Экс-ведущая "Дома-2" рассказала о своём романе с блогером и участником реалити-проекта "Последний герой" ещё в августе прошлого года. В декабре она призналась, что Николай сделал ей предложение руки и сердца во время ночной экскурсии по Эрмитажу.

Недавно Бородина говорила, что её старший ребёнок, Маруся, может быть замкнутой и сдержанной в общении. Однако Николай продолжает искать подход к ней.

Ранее подруга Евгения Петросяна высказалась о госпитализации юмориста.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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