За кулисами Кремля: Аллегрова чуть не обматерила журналистов перед концертом

Ирина Аллегрова очень не любит общаться с прессой, особенно когда её неожиданно подлавливают и начинают фотографировать без предупреждения. Так случилось за кулисами в Кремле, где проходил сборный концерт в честь 8 марта.
Увидев выходящую из гримёрки Аллегрову, журналисты начали её фотографировать, что вызвало возмущение знаменитости.
"Уберите, пожалуйста, телефон", — попросила она.
Однако просьба Аллегровой была проигнорирована: папарацци продолжали своё дело, хоть это и грозило скандалом.
"Опять сплетня какая-нибудь будет. Сейчас выматерюсь!" — не выдержала певица, но не стала продолжать ссору, а просто ушла.
Ири́на Алекса́ндровна Алле́грова (род. 20 января 1952, Ростов-на-Дону) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (2010).
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