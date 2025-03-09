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За кулисами Кремля: Аллегрова чуть не обматерила журналистов перед концертом

0:43
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова очень не любит общаться с прессой, особенно когда её неожиданно подлавливают и начинают фотографировать без предупреждения. Так случилось за кулисами в Кремле, где проходил сборный концерт в честь 8 марта.

Фотоаппарат
Фото: commons.wikimedia.org by Houzenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фотоаппарат

Увидев выходящую из гримёрки Аллегрову, журналисты начали её фотографировать, что вызвало возмущение знаменитости.

"Уберите, пожалуйста, телефон", — попросила она.

Однако просьба Аллегровой была проигнорирована: папарацци продолжали своё дело, хоть это и грозило скандалом.

"Опять сплетня какая-нибудь будет. Сейчас выматерюсь!" — не выдержала певица, но не стала продолжать ссору, а просто ушла.

Уточнения

Ири́на Алекса́ндровна Алле́грова (род. 20 января 1952, Ростов-на-Дону) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (2010).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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