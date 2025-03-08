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Возраст не шутки: подруга Петросяна рассказала о его состоянии перед госпитализацией

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Подруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, певица Ирина Гвоздева, не подтвердила и не опровергла информацию о его экстренной госпитализации.

Евгений Петросян
Фото: youtube.com by канал ВКЛЮЧАЕМ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евгений Петросян

В разговоре с 360. ru она рассказала, что накануне у Петросяна был выездной концерт, и его состояние было нормальным. Сама она не может дозвониться до него.

"Кто знает, возможно, что-то случилось с ним сегодня или вчера вечером. Мы не общались с ним уже два дня. Ему 79 лет, это не шутки, такой возраст. В такие годы нужно беречь себя", — подчеркнула певица.

В СМИ появилась информация о том, что Евгений Петросян экстренно госпитализирован и готовится к операции. Сообщается, что у него началось желудочно-кишечное кровотечение. Жена артиста Татьяна Брухунова не комментирует эту информацию и просит оставить её в покое.

Ранее стало известно, кто подставил Сашу Митрошину.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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