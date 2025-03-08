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Ирония судьбы: Митрошина доверилась тренеру по йоге и оказалась в Сочи под угрозой ареста

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Александра Митрошина, которую задержали в аэропорту Сочи, прилетела в Россию по совету своего нынешнего партнёра, тренера по йоге Тимура Кошкарова.

Саша Митрошина
Фото: youtube.com by канал Александра Митрошина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Саша Митрошина

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, мужчина занимался всеми финансовыми делами предпринимательницы. Именно он уволил всю команду Митрошиной, включая юристов.

Также стало известно, что избранник блогерши, покинувший Россию в 2022 году, перестал отчитываться перед российской налоговой по делам Митрошиной.

Известно, что ранее Кошкаров страдал от наркотической зависимости, но сейчас называет себя предпринимателем, который "живёт в дзене и изучает тело". В России его разыскивали из-за неоплаченных дорожных штрафов.

Ранее Яна Рудковская назвала главную ошибку задержанной Саши Митрошиной.

Уточнения

Алекса́ндра Алекса́ндровна Митро́шина (род. 27 июня 1994, Петрозаводск) — российская Instagram-блогер, известная по сети курсов на тему раскрутки в социальных сетях.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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