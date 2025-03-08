Рудковская предвидела задержание Митрошиной: упущен один важный момент

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Продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская, комментируя задержание известной блогерши Саши Митрошиной, обратила внимание на главную ошибку, которую, по её мнению, совершают все популярные блогеры.

Фото: youtube.com by канал Александра Митрошина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Саша Митрошина

Яна Рудковская напомнила, что ещё в 2023 году она высказывалась о важности финансовой грамотности и необходимости иметь компетентных советников в этой области.

"Я говорила, что крупным блогерам с миллиардными оборотами нужны хорошие финансисты и налоговые консультанты. Это поможет избежать проверок, обысков и задержаний", — подчеркнула она.

О задержании Саши Митрошиной, у которой более двух миллионов подписчиков, стало известно 7 марта 2025 года. Её подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

Ранее Кристина Асмус высказалась о постельных сценах в кино.

Уточнения

Алекса́ндра Алекса́ндровна Митро́шина (род. 27 июня 1994, Петрозаводск) — российская Instagram-блогер, известная по сети курсов на тему раскрутки в социальных сетях.



Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель.



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