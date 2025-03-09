Это прикольно: Стас Михайлов дал концерт в Шереметьево рассказал, почему любит петь в самых неожиданных местах

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стас Михайлов дал праздничный концерт в честь 8 марта в аэропорту Шереметьево и рассказал и тех временах, когда он ещё не был знаменитым. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стас Михайлов

"Когда я начинал свой путь, ещё ребёнком, я пел на улице, пел в подъездах и смотрел, как к этому относятся люди. Мне интересна реакция людей. Она живая, не поддельная. Когда человек запрограммирован — это одно, а когда он идёт по залу аэропорта и внезапно видит: "О, Михайлов поёт!" — это прикольно", — поделился певец.

Также он подарил стюардессам цветы и пожелал всем женщинам, чтобы у них всегда горели глаза. Певец сказал, что считает 8 марта светлым и тёплым праздником. Он упомянул одну из своих главных песен — "Всё для тебя". Певец отметил, что прошло много лет с тех пор, как он начал её петь, и подчеркнул, что этот хит не стареет.

Уточнения

Станисла́в Влади́мирович (Стас) Миха́йлов (род. 27 апреля 1969, Сочи, Краснодарский край, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).



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