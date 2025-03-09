Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет бодрости на весь день: чем заменить привычный завтрак
Рыбные котлеты, которые тают во рту — добавьте этот ингредиент
Щепотка корицы в день: мощный источник железа, о котором вы не знали
Осторожно, All Inclusive! Эти страны обманывают ожидания туристов — раскрываем карты
Хрюканье у питомца: невинная привычка или тревожный звоночек
Цветмет дорожает на фоне изменений в торговой политике США
Главные правила освещения в вашем доме: где и какие лампы нужны
Техника лифтинг-макияжа, которая скрывает возрастные изменения за мгновение
Как добиться красивой фигуры без спортзала? Это домашнее кардио прокачает всё тело

Это прикольно: Стас Михайлов дал концерт в Шереметьево рассказал, почему любит петь в самых неожиданных местах

1:00
Шоу-бизнес

Стас Михайлов дал праздничный концерт в честь 8 марта в аэропорту Шереметьево и рассказал и тех временах, когда он ещё не был знаменитым. Об этом сообщает ТАСС.

Стас Михайлов
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стас Михайлов

"Когда я начинал свой путь, ещё ребёнком, я пел на улице, пел в подъездах и смотрел, как к этому относятся люди. Мне интересна реакция людей. Она живая, не поддельная. Когда человек запрограммирован — это одно, а когда он идёт по залу аэропорта и внезапно видит: "О, Михайлов поёт!" — это прикольно", — поделился певец.

Также он подарил стюардессам цветы и пожелал всем женщинам, чтобы у них всегда горели глаза. Певец сказал, что считает 8 марта светлым и тёплым праздником. Он упомянул одну из своих главных песен — "Всё для тебя". Певец отметил, что прошло много лет с тех пор, как он начал её петь, и подчеркнул, что этот хит не стареет.

Уточнения

Станисла́в Влади́мирович (Стас) Миха́йлов (род. 27 апреля 1969, Сочи, Краснодарский край, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Красота и стиль
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы Аудио 
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Садоводство, цветоводство
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок Аудио 
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы
Российский шоу-бизнес
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы Аудио 
Популярное
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры

Как превратить картофельные очистки в мощное удобрение для сада, огорода и комнатных растений? Простые рецепты, которые помогут улучшить почву и урожай.

Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Последние материалы
Хрюканье у питомца: невинная привычка или тревожный звоночек
Цветмет дорожает на фоне изменений в торговой политике США
Главные правила освещения в вашем доме: где и какие лампы нужны
Техника лифтинг-макияжа, которая скрывает возрастные изменения за мгновение
Как добиться красивой фигуры без спортзала? Это домашнее кардио прокачает всё тело
Заворот желудка у собак: ошибка, которую совершают тысячи владельцев
Чем заканчивается чистка ушей палочками: врачи знают, но молчат
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Поезд-SPA: люксовый круиз по Карелии с остановками в самых живописных местах — билеты уже в продаже
Забудьте про диабет и стресс: ягоды годжи — секрет долголетия и спокойствия, о котором вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.