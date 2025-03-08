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Обезьянка маячит: Зарубина раскрыла секрет угасающей популярности Галкина*

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Ольга Зарубина, в разговоре с "Абзацем", назвала юмориста Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) "посредственной обезьянкой, которая маячит на экране", и отметила, что его творчество мало кого интересует.

Максим Галкин*
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Максим Галкин*

Артистка прокомментировала тот факт, что перед каждым своим выступлением комик учит несколько слов на языке страны, в которой собирается давать концерт. Однако каждый раз юморист сталкивается с критикой в социальных сетях.

"Когда ты всё время перед глазами зрителей, люди приходят посмотреть на обезьянку, которая маячит на экране. Поэтому у него была дикая популярность. Сейчас он никому не нужен и делает всё, чтобы остаться на плаву. Ему очень тяжело", — выразила своё мнение певица.

Кроме того, она подчеркнула, что артисты, страдающие звёздной болезнью, переживающие период забвения, часто ищут странные и непонятные способы вернуть былую популярность.

Ранее Татьяна Брухунова прокомментировала новости о госпитализации Евгения Петросяна.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

О́льга Влади́мировна Зару́бина (урождённая — Ивано́ва; род. 29 августа 1958, Москва) — советская и российская эстрадная певица и актриса. Победительница 3-го сезона шоу «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ.

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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